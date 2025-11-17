État civil : près de 400 centres désormais numérisés au Sénégal, annonce l’Anec à Kaguitte





En visite jeudi à Kaguitte, dans le département de Ziguinchor, le directeur général de l’Agence nationale de l’état civil (Anec), Matar Ndao, a annoncé une avancée majeure dans la modernisation du système d’état civil au Sénégal. Selon Le Soleil, environ 400 des 600 centres recensés fonctionnent désormais avec un dispositif entièrement numérisé.



Lors de la mise en service du centre secondaire d’état civil de Kaguitte, le directeur général a qualifié cette inauguration de cap crucial dans le vaste programme de digitalisation engagé par les autorités. Il a souligné que cette transformation améliore déjà l’accès des citoyens aux documents administratifs.



« Que l’on vive à Kaguitte, à Nyassia ou dans une zone éloignée, l’obtention d’un extrait de naissance ou de tout autre document civil ne demandera plus de longs trajets », a assuré Matar Ndao.



L’Anec prépare maintenant la prochaine étape : l’interconnexion de tous les centres du pays. Cette amélioration permettra aux usagers de faire leurs demandes à distance et de récupérer leurs documents via téléphone, ordinateur, ou dans le centre de leur choix.



Cette évolution s’accompagnera d’exigences renforcées en matière de sécurité. Le directeur général a rappelé l’obligation d’utiliser le logiciel Lgec, certifié par l’État et garant d’une gestion souveraine des données. Il a également mis en garde contre les solutions non homologuées qui stockent des informations à l’étranger, représentant un risque pour la protection des données nationales.



La commune de Nyassia a été citée comme exemple dans le cadre du programme Necal, financé par l’Union européenne. Grâce à des infrastructures modernes, à la formation du personnel et à un accompagnement technique continu, elle bénéficie du Projet d’appui à l’état civil (Paiec) mené par la coopération espagnole.



Avec ces avancées, la modernisation du système d’état civil poursuit sa progression, ouvrant la voie à un accès plus simple, plus sécurisé et mieux réparti des services pour l’ensemble des citoyens.

