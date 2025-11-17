Menu
L'Actualité au Sénégal

Cayar : les acteurs de la pêche appellent à une meilleure protection des métiers lors de la Journée mondiale de la pêche


Rédigé le Samedi 22 Novembre 2025 à 07:36


À Cayar, la Journée mondiale de la pêche a mis en lumière la baisse des ressources halieutiques et les difficultés croissantes des professionnels, qui demandent une gouvernance plus transparente et une sécurisation des métiers.


Cayar : les acteurs de la pêche appellent à une meilleure protection des métiers lors de la Journée mondiale de la pêche

 

À Cayar, ce vendredi 21 novembre 2025, les communautés de pêche du Sénégal ont célébré la Journée mondiale de la pêche autour du thème : « Solidarité agissante autour de la protection des métiers de la pêche dans un contexte de crise accentuée par la rareté du poisson ». Cette rencontre s’inscrit dans un contexte national marqué par une baisse notable de la ressource et ses effets sur toutes les zones de pêche du pays.

Cette édition coïncide avec la mise en œuvre du plan d’action de la Conaped, la Coalition nationale pour une pêche durable, qui prépare ses actions jusqu’en 2030. Les responsables de la coalition ont effectué une tournée nationale afin d’alerter sur la diminution des prises et ses répercussions sur la sécurité alimentaire au Sénégal et dans la sous-région.

D’après les organisateurs, cette situation fragilise profondément le secteur. Elle provoque des tensions entre pêcheurs utilisant des méthodes différentes, mais aussi entre les artisans et les navires industriels. Ils soulignent également les difficultés rencontrées dans la distribution, notamment avec l’ouverture de poissonneries tenues par des opérateurs étrangers liés à des navires industriels, créant une concurrence jugée déséquilibrée pour les mareyeurs sénégalais.

Les femmes transformatrices, essentielles dans la chaîne artisanale, rencontrent elles aussi des obstacles, car l’accès au produit devient plus compliqué. Beaucoup doivent désormais se fournir directement dans les grands marchés.

Pour cette année, la Conaped, rassemblant des organisations de la pêche artisanale et industrielle, met l’accent sur un plaidoyer pour la sécurisation des métiers. La coalition souhaite également encourager la professionnalisation du secteur. Les acteurs rappellent que la coalition DiomayePrésident avait pris un engagement public pour davantage de transparence dans la gouvernance des pêches lors de la signature de la charte pour une pêche durable à Ouakam.

La Conaped invite aujourd’hui les autorités à concrétiser cet engagement afin de renforcer la confiance entre les parties prenantes et de favoriser une gestion ouverte et équilibrée du secteur. Sur cette base, les organisations membres ont présenté à l’État une série de demandes visant à améliorer la situation des professionnels de la pêche.




