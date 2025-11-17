Ousmane Sonko met en avant la contribution stratégique de l’ASECNA à la coopération africaine





Le Premier ministre Ousmane Sonko a mis en lumière, lors d’une rencontre à Dakar, l’importance de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) dans le développement du transport aérien sur le continent. Il a rappelé que les valeurs de solidarité, de compétence, de neutralité technique et de mutualisation ont permis à l’Agence de maintenir son cap malgré les variations politiques ou économiques.



Le chef du gouvernement ouvrait la 76ᵉ session du Comité des ministres de l’ASECNA, une rencontre majeure consacrée à l’avenir de la navigation aérienne en Afrique. Ousmane Sonko a souligné la solidité de l’institution, construite autour d’une gouvernance commune et reconnue mondialement pour sa gestion d’espaces aériens partagés. Il est également revenu sur les débuts exigeants de cette structure créée au moment des indépendances.



Selon le Premier ministre, l’ASECNA demeure un exemple remarquable de coopération réussie entre États africains, justifiant l’attention que lui accordent ses membres. Il a encouragé le Comité des ministres à aborder leurs travaux avec sérieux, notamment en ce qui concerne l’étude du Plan d’Orientations Stratégiques (POS 2026–2035) et du Plan de Services et Équipements (PSE 2026–2030).



Ousmane Sonko a insisté sur le fait que ces plans ne se limitent pas à une accumulation de projets nationaux, mais illustrent la volonté des pays africains d’avancer ensemble, d’investir de manière concertée et de moderniser leurs systèmes de communication, de surveillance et de navigation, y compris ceux utilisant des technologies satellitaires.



Il a affirmé que l’ASECNA montre la capacité de l’Afrique à développer sa propre expertise technique grâce à la coopération, à la formation et à une discipline collective. Les efforts mutualisés permettent de renforcer la compétitivité des espaces aériens tout en facilitant les politiques publiques des États membres. Le Premier ministre a réitéré la volonté du Sénégal de participer activement à la maîtrise continentale des infrastructures essentielles, en particulier dans le domaine aéronautique.



De son côté, Fatima Goukouni Weddeye, présidente du Comité des ministres de l’ASECNA, a assuré que les décisions de cette session s’appuieront sur la rigueur et une vision claire pour maintenir l’Agence sur une trajectoire de stabilité et de progrès partagés. Selon elle, cette réunion constitue une occasion d’accélérer la modernisation de l’institution.



Elle a rappelé les plus de 65 ans d’existence de l’ASECNA, une structure devenue un symbole fort de coopération technique et d’intégration entre plusieurs nations africaines et au-delà. Durant cette session extraordinaire, les ministres examineront en détail le plan stratégique qui oriente l’Agence pour la prochaine décennie ainsi que le plan opérationnel quinquennal qui en découle.

