Tensions publiques entre Cheikh Bara Ndiaye et Maïmouna Ndour Faye





Une vive controverse oppose actuellement Cheikh Bara Ndiaye à Maïmouna Ndour Faye, deux figures bien connues au Sénégal. La situation a pris de l’ampleur après que Maïmouna Ndour Faye a annoncé son intention de saisir la justice, estimant que Cheikh Bara Ndiaye avait porté atteinte à son image à travers des déclarations qu’elle juge inexactes.



Cheikh Bara Ndiaye avait en effet soutenu que Maïmouna Ndour Faye aurait obtenu un passeport diplomatique et serait chargée de maintenir des échanges avec certains responsables de la coalition Diomaye Président. Cette dernière a fermement nié ces propos et avait prévu de réagir par une procédure officielle.



Avant même qu’elle ne puisse concrétiser sa démarche, Cheikh Bara Ndiaye a finalement pris les devants. Dans une publication sur son compte Facebook, il a indiqué avoir introduit une plainte visant Maïmouna Ndour Faye, l’accusant d’atteintes à son honneur, de propos offensants et de menaces.

