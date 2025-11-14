Menu
Visite de courtoisie : le président Habib Vitin rencontre le président Abdoulaye Dièye


Rédigé le Dimanche 16 Novembre 2025 à 01:20 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le monde socio-économique de Thiès a connu, ce samedi, un moment fort marqué par une visite de courtoisie du président Habib Vitin auprès du président Abdoulaye Dièye. Une rencontre à haute valeur symbolique, qui s’inscrit dans une dynamique de dialogue, de partenariat et de renforcement des relations institutionnelles au service du développement territorial.


En se rendant auprès du président Abdoulaye Dièye, Habib Vitin a voulu témoigner de son estime et de son attachement aux valeurs de collaboration et d’ouverture. La discussion, franche et cordiale, a porté sur plusieurs sujets d’intérêt commun :

la gouvernance locale,
​les projets de modernisation,

le soutien au mouvement associatif,

et la consolidation des initiatives citoyennes.

Les deux responsables ont insisté sur la nécessité de promouvoir un leadership ancré dans la proximité, l’écoute et la co-construction.

Au cœur de la rencontre, les deux présidents ont évoqué de potentielles synergies à mettre en place dans les prochains mois. Il s’agit notamment :

d’initiatives communautaires pour renforcer la cohésion sociale,
​d’actions de développement local,

et d’un accompagnement renforcé des jeunes et des acteurs économiques.

Ils ont souligné l’importance d’un travail coordonné pour répondre aux défis contemporains.

Cette visite de courtoisie dépasse le cadre protocolaire : elle traduit une volonté claire de miser sur le dialogue et la solidarité institutionnelle. Dans un contexte marqué par des enjeux sociaux et économiques majeurs, l’échange entre Habib Vitin et Abdoulaye Dièye est perçu comme un message d’unité et d’engagement au service de la collectivité.



Lat Soukabé Fall

