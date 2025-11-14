Menu
L'Actualité au Sénégal

Ndiaganiao : Une soirée « Nguel » vire à l’horreur, un homme grièvement blessé au coupe-coupe


Rédigé le Samedi 15 Novembre 2025 à 18:08 | Lu 40 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Ce qui devait être une nuit de détente dans la localité de Ndiaganiao s’est transformé en scène d’horreur. Lors d’une soirée « Nguel » — ces rassemblements festifs traditionnels — une dispute banale s’est enflammée jusqu'à l’irréparable. Waly Ngom, armé d’un coupe-coupe, s’en serait pris violemment à son voisin Doudou, lui infligeant plusieurs blessures graves.


Ndiaganiao : Une soirée « Nguel » vire à l’horreur, un homme grièvement blessé au coupe-coupe

La soirée battait son plein lorsque les deux hommes ont commencé à se chamailler pour une broutille, selon les témoins. D’autres relatent une tension ancienne entre les deux, liée à une histoire de limite de terrain.
Quoi qu’il en soit, les insultes montent, les esprits s’échauffent, puis Waly disparaît quelques minutes… avant de revenir avec un coupe-coupe.

La foule, affolée, tente d’intervenir, mais le premier coup atteint Doudou à l’épaule. D’autres suivent, le laissant baigner dans son sang.
Il est immédiatement transporté au service d’urgence de Thiès, dans un état critique.

Waly, maîtrisé par les habitants, est remis à la gendarmerie. L’affaire met en lumière un problème alarmant : la circulation incontrôlée des armes blanches dans les villages et petites villes, où les conflits se règlent parfois dans la violence la plus brutale.



Lat Soukabé Fall

