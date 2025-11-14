Ndiaganiao : Une soirée « Nguel » vire à l’horreur, un homme grièvement blessé au coupe-coupe

La soirée battait son plein lorsque les deux hommes ont commencé à se chamailler pour une broutille, selon les témoins. D’autres relatent une tension ancienne entre les deux, liée à une histoire de limite de terrain.

Quoi qu’il en soit, les insultes montent, les esprits s’échauffent, puis Waly disparaît quelques minutes… avant de revenir avec un coupe-coupe.



La foule, affolée, tente d’intervenir, mais le premier coup atteint Doudou à l’épaule. D’autres suivent, le laissant baigner dans son sang.

Il est immédiatement transporté au service d’urgence de Thiès, dans un état critique.



Waly, maîtrisé par les habitants, est remis à la gendarmerie. L’affaire met en lumière un problème alarmant : la circulation incontrôlée des armes blanches dans les villages et petites villes, où les conflits se règlent parfois dans la violence la plus brutale.

