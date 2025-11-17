Menu
Violeur en série en Casamance: Sous la menace de son fétiche Ange Romain a abusé de plusieurs filles


Rédigé le Jeudi 20 Novembre 2025 à 22:48 | Lu 41 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Casamance est secouée par une série de viols attribuées à un jeune homme identifié comme Ange Romain, accusé d’avoir profité de la peur et de la superstition pour commettre ses actes. Selon les témoignages recueillis, l’individu se serait présenté à ses victimes comme étant protégé par un fétiche, ce qui lui permettait de les intimider et de les contraindre.


8 jeunes filles violées et enceintées: Le féticheur profitait de ses séances pour abuser d'elles

Les faits se seraient déroulés sur plusieurs mois, dans différents quartiers, où des jeunes filles auraient été victimes d’abus sous la menace de ce fétiche.  

Plus grave encore, l’homme est soupçonné d’avoir enceinté deux sœurs et deux cousines au sein de la même famille, provoquant un traumatisme profond et l’indignation des proches. Les victimes, paralysées par la peur des malédictions, ont longtemps hésité à dénoncer ses actes.

La police, alertée après plusieurs plaintes et avec l’aide de témoins, a finalement procédé à l’interpellation de l’accusé. L’enquête se poursuit pour recenser toutes les victimes et déterminer l’ampleur exacte des agressions.


Les parents ont indiqué que la peur de la malédiction invoquée par l'homme avait longtemps empêché les victimes de dénoncer ses actes.

L’enquête est en cours pour déterminer l’étendue exacte des faits et identifier toutes les victimes potentielles.
Les forces de l’ordre appellent toute personne ayant été confrontée à l’individu à se manifester afin de compléter le dossier.

Cette affaire met en lumière la vulnérabilité des jeunes filles face aux manipulations liées à la superstition et aux pratiques occultes, et suscite un débat sur la nécessité de renforcer la sensibilisation et la protection des populations dans la région.



Lat Soukabé Fall

