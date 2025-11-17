Menu
L'Actualité au Sénégal

Sangalkam (Gorom 2) : Mame Diarra poignardée après des insultes publiques, l’agresseuse arrêtée


Rédigé le Jeudi 20 Novembre 2025 à 22:37 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une violente altercation a éclaté ce jeudi à Gorom 2, Sangalkam, où Mame Diarra a été poignardée à trois reprises au ventre. Selon la mère de la victime, « elle l’a surprise lorsqu’elle est partie se tresser chez la voisine », révélant que l’agression a été préméditée.


Les témoins rapportent que la dispute avait commencé par des injures publiques, l’agresseuse traitant Mame Diarra de « prostituée » devant des riverains. La victime a filmé la scène, qui circule désormais sur les réseaux sociaux.

La confrontation a rapidement dégénéré lorsque l’agresseuse a sorti un couteau, infligeant des blessures graves au niveau du ventre. Mame Diarra a été transférée d’urgence dans un centre hospitalier, son état étant jugé très grave.

La gendarmerie de Gorom 2 est intervenue et a procédé à l’arrestation de l’agresseuse, une jeune fille, qui a été placée en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour violences volontaires aggravées et injures publiques.

Cet incident relance les inquiétudes sur la violence entre jeunes et l’impact des réseaux sociaux, et la population appelle à davantage de vigilance.



Lat Soukabé Fall

