Sangalkam (Gorom 2) : Mame Diarra poignardée après des insultes publiques, l’agresseuse arrêtée

Les témoins rapportent que la dispute avait commencé par des injures publiques, l’agresseuse traitant Mame Diarra de « prostituée » devant des riverains. La victime a filmé la scène, qui circule désormais sur les réseaux sociaux.



La confrontation a rapidement dégénéré lorsque l’agresseuse a sorti un couteau, infligeant des blessures graves au niveau du ventre. Mame Diarra a été transférée d’urgence dans un centre hospitalier, son état étant jugé très grave.



La gendarmerie de Gorom 2 est intervenue et a procédé à l’arrestation de l’agresseuse, une jeune fille, qui a été placée en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour violences volontaires aggravées et injures publiques.



Cet incident relance les inquiétudes sur la violence entre jeunes et l’impact des réseaux sociaux, et la population appelle à davantage de vigilance.

