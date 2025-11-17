Bakel: la CBAO perd 130 millions F CFA, un employé mis aux arrêts

Tout démarre lorsqu’un client signale un excédent d’un million F CFA après une opération. La directrice, surprise, demande immédiatement à son superviseur, A. D., de contrôler la caisse principale.



Mais A. D. refuse, enchaîne excuses et prétextes, retarde le contrôle… et finit par attirer l’attention.



Face aux soupçons, la direction dépêche une équipe d’auditeurs. Les comptes sont arrêtés, les opérations vérifiées.

Résultat :

Un déficit colossal de 130 900 000 F CFA constaté dans le procès-verbal.



Interpellé par la brigade territoriale de Bakel, A. D. reconnaît une partie des faits : il dit avoir détourné « seulement » 30 millions F CFA.

Une version en total décalage avec les conclusions de l’audit.



Les enquêteurs veulent comprendre :



Où sont passés les 100 millions restants ?



A-t-il agi seul ?



Depuis quand la caisse était manipulée ?



Au terme de l’enquête à Bakel, le superviseur est transféré à la Section de recherches de Tambacounda pour la suite des investigations.



Ce scandale crée l’émoi au sein de la banque et dans toute la ville. La CBAO devra probablement revoir son dispositif de contrôle interne, tandis que le suspect risque des poursuites lourdes.

