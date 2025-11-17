Coopération sino-sénégalaise : le DGPN reçoit l’ambassadeur de Chine et un don de matériel au profit de la Police nationale

Rédigé le Jeudi 20 Novembre 2025 à 22:26

Le Directeur général de la Police nationale (DGPN) a reçu en audience Son Excellence M. LI ZHIGANG, ambassadeur de la République populaire de Chine au Sénégal. À cette occasion, le DGPN a salué la qualité exceptionnelle des relations sino-sénégalaises, rappelant que cette coopération se traduit depuis plusieurs années par des stages de formation de haut niveau destinés aux policiers sénégalais, mais également par un appui logistique régulier, particulièrement apprécié au sein de l’institution.



Prenant la parole, l’ambassadeur chinois a mis en avant la solidité des liens d’amitié entre Dakar et Pékin, des liens qui s’illustrent par une coopération bilatérale « dynamique et fructueuse ». Il a aussi réaffirmé la détermination de la Chine à accompagner le Sénégal dans la modernisation de sa Police nationale, notamment en perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, un événement majeur pour lequel les forces de sécurité se préparent activement.

L’audience s’est clôturée par la remise officielle d’un lot de moustiquaires offert par la Chine. Ce don, évalué à 4 millions de francs CFA, est destiné à améliorer les conditions de vie et de protection sanitaire des fonctionnaires de police.

