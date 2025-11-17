Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Coopération sino-sénégalaise : le DGPN reçoit l’ambassadeur de Chine et un don de matériel au profit de la Police nationale


Rédigé le Jeudi 20 Novembre 2025 à 22:26 | Lu 59 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le Directeur général de la Police nationale (DGPN) a reçu en audience Son Excellence M. LI ZHIGANG, ambassadeur de la République populaire de Chine au Sénégal. À cette occasion, le DGPN a salué la qualité exceptionnelle des relations sino-sénégalaises, rappelant que cette coopération se traduit depuis plusieurs années par des stages de formation de haut niveau destinés aux policiers sénégalais, mais également par un appui logistique régulier, particulièrement apprécié au sein de l’institution.


Coopération sino-sénégalaise : le DGPN reçoit l’ambassadeur de Chine et un don de matériel au profit de la Police nationale

Prenant la parole, l’ambassadeur chinois a mis en avant la solidité des liens d’amitié entre Dakar et Pékin, des liens qui s’illustrent par une coopération bilatérale « dynamique et fructueuse ». Il a aussi réaffirmé la détermination de la Chine à accompagner le Sénégal dans la modernisation de sa Police nationale, notamment en perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, un événement majeur pour lequel les forces de sécurité se préparent activement.

L’audience s’est clôturée par la remise officielle d’un lot de moustiquaires offert par la Chine. Ce don, évalué à 4 millions de francs CFA, est destiné à améliorer les conditions de vie et de protection sanitaire des fonctionnaires de police.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 20 Novembre 2025 - 21:30 Bakel: la CBAO perd 130 millions F CFA, un employé mis aux arrêts

Jeudi 20 Novembre 2025 - 17:43 Incursion nocturne à Keur Massamba Guèye : une famille ciblée

Actualité à Thiès

Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025

Lat Soukabé Fall - 14/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025
Avec un taux de réussite record de 83,53 % au CFEE 2025, l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès-Ville, dirigée par Mamadou Aliou Diallo, et la Mairie de Thiès Nord ont célébré les...

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Actualités

Coopération sino-sénégalaise : le DGPN reçoit l’ambassadeur de Chine et un don de matériel au profit de la Police nationale

Lat Soukabé Fall - 20/11/2025 - 0 Commentaire
Coopération sino-sénégalaise : le DGPN reçoit l’ambassadeur de Chine et un don de matériel au profit de la Police nationale
Le Directeur général de la Police nationale (DGPN) a reçu en audience Son Excellence M. LI ZHIGANG, ambassadeur de la République populaire de Chine au Sénégal. À cette occasion, le DGPN a salué la...

Bakel: la CBAO perd 130 millions F CFA, un employé mis aux arrêts

Lat Soukabé Fall - 20/11/2025 - 0 Commentaire
Bakel: la CBAO perd 130 millions F CFA, un employé mis aux arrêts
Un détournement massif secoue l’agence CBAO de Bakel : 130,9 millions F CFA ont disparu des caisses. Le principal suspect, A. D., superviseur de l’agence, a été arrêté mercredi pour abus de confiance...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags