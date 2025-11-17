Coopération sino-sénégalaise : le DGPN reçoit l’ambassadeur de Chine et un don de matériel au profit de la Police nationale

Prenant la parole, l’ambassadeur chinois a mis en avant la solidité des liens d’amitié entre Dakar et Pékin, des liens qui s’illustrent par une coopération bilatérale « dynamique et fructueuse ». Il a aussi réaffirmé la détermination de la Chine à accompagner le Sénégal dans la modernisation de sa Police nationale, notamment en perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, un événement majeur pour lequel les forces de sécurité se préparent activement.
L’audience s’est clôturée par la remise officielle d’un lot de moustiquaires offert par la Chine. Ce don, évalué à 4 millions de francs CFA, est destiné à améliorer les conditions de vie et de protection sanitaire des fonctionnaires de police.