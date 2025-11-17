Menu
L'Actualité au Sénégal

Tragédie au Sénégal : la sœur de l’influenceuse A. M retrouvée morte après une maladie, trois jours après le drame


Rédigé le Jeudi 20 Novembre 2025 à 15:46 | Lu 45 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une terrible nouvelle a bouleversé le Sénégal : une femme mariée, sœur de la célèbre influenceuse A. M, a été retrouvée morte dans sa chambre conjugale, trois jours après son décès présumé. La victime laisse derrière elle un bébé très jeune et une famille sous le choc.


Tragédie au Sénégal : la sœur de l’influenceuse A. M retrouvée morte après une maladie, trois jours après le drame

Selon des proches, la jeune N. T était affaiblie par une maladie dont la nature n’a pas été précisée.
Son mari étant en voyage, elle s’est retrouvée seule pour gérer sa santé et s’occuper de son bébé.

Les voisins, intrigués par le silence inhabituel de la maison et les pleurs de l’enfant, ont alerté la famille et les autorités. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers et la police ont découvert le corps en état de décomposition avancée.

Le nourrisson, retrouvé vivant mais très affaibli, a été pris en charge par les services hospitaliers et son état a été stabilisé.

Selon des témoins, la belle-famille ne l’a même pas calculée et ignorait complètement son état de santé. L’absence du mari a prolongé le silence, retardant la découverte du drame.
La célèbre sœur, A. M, a exprimé sa douleur sur les réseaux sociaux, suscitant une vague d’émotion auprès de ses abonnés.

Même si la maladie reste la piste privilégiée, une enquête a été ouverte pour confirmer :

  la cause exacte du décès,
  ​le moment précis de la mort,

  et les conditions dans lesquelles la jeune femme est restée seule si longtemps.

L’autopsie devrait fournir des réponses définitives.

Les proches et abonnés de l’influenceuse A. M restent profondément attristés. Beaucoup s’interrogent sur comment une telle tragédie a pu passer inaperçue pendant plusieurs jours, et sur l’indifférence de la belle-famille.



Lat Soukabé Fall

