L'Actualité au Sénégal

Violences familiales : un fils jugé pour injures, menaces et dégradations envers sa mère


Rédigé le Vendredi 9 Janvier 2026 à 17:11 | Lu 25 fois Rédigé par


Un homme poursuivi pour injures, destruction de biens et menaces de mort à l’encontre de sa mère a reconnu les faits devant le tribunal.


Un homme a comparu devant la justice pour injures, destruction de biens et menaces de mort commises au préjudice de sa propre mère. Selon la plaignante, son fils consommerait régulièrement de l’alcool et passerait l’essentiel de son temps à s’enivrer.

Les faits se seraient produits le jour où la mère, excédée, a renversé une bouteille d’alcool afin de l’empêcher de boire. En réaction, le mis en cause se serait violemment emporté, aurait endommagé une coiffeuse, proféré des insultes et formulé des menaces de mort à son encontre.

À la barre, le prévenu a reconnu l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il a présenté ses excuses à sa mère et s’est engagé à ne plus consommer d’alcool.

Malgré le pardon exprimé par la victime, le procureur de la République a requis l’application rigoureuse de la loi.



