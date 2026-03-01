Grand Yoff : interpellation d’un suspect après la découverte de Carfentanil





Dans la nuit du 26 au 27 février 2026, le commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé à l’arrestation d’un homme dans le quartier de Khar Yalla. Circulant à moto, il est poursuivi pour association de malfaiteurs et détention de substances psychotropes destinées au trafic.



Lors de la fouille, les policiers ont saisi un sachet contenant seize comprimés blancs. Entendu par les enquêteurs, le mis en cause a affirmé les avoir acquis aux HLM Rail-Bi auprès d’un vendeur de médicaments de rue.



Les analyses réalisées par le Laboratoire National d’Analyse des Drogues, saisi par l’intermédiaire de la Division de la Police Technique et Scientifique, ont confirmé qu’il s’agissait de Carfentanil. Il s’agit de la première identification de cette substance sur le territoire sénégalais.



Le Carfentanil, également appelé 4-carbométhoxyfentanyl, est un opioïde synthétique extrêmement puissant, largement supérieur au fentanyl et à la morphine. Strictement interdit à l’usage humain, il est destiné à la sédation d’animaux de grande taille tels que les éléphants ou les rhinocéros, en raison de sa dangerosité même à très faible dose.



Les comprimés ont été placés sous scellés et le suspect maintenu en garde à vue. L’enquête se poursuit en collaboration avec l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants afin d’identifier et démanteler le réseau concerné.

