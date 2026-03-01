Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiès : un voleur masqué vide le comptoir d’une boutique au quartier Grand Standing


Rédigé le Lundi 2 Mars 2026 à 05:41 | Lu 22 fois Rédigé par


Un individu s’est introduit dans une boutique du quartier Grand Standing à Thiès et a dérobé le contenu du comptoir. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie.


Thiès : un voleur masqué vide le comptoir d’une boutique au quartier Grand Standing

 

À Thiès, la délinquance continue d’inquiéter les habitants. Les commerces et certains quartiers réputés tranquilles figurent parmi les cibles privilégiées d’individus malintentionnés, qui y multiplient les intrusions et les manœuvres frauduleuses.

Le dernier incident signalé remonte au dimanche 1er mars, dans le quartier Grand Standing. Un homme s’est introduit dans une boutique en se faisant passer pour un client. Le visage partiellement dissimulé sous un masque et une casquette, il aurait prémédité son action.

Après avoir demandé un article afin de détourner l’attention de la commerçante, il a profité du moment où celle-ci se préparait à le servir pour s’emparer discrètement du contenu du comptoir avant de quitter les lieux.

La victime a déposé une plainte auprès de la gendarmerie afin de permettre l’identification et l’interpellation du suspect.

seneweb



Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags