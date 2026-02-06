Violences à l’UCAD : le ministre de l’Intérieur reconnaît des excès et promet des sanctions

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a reconnu mardi que des actes de violence ont été enregistrés aussi bien du côté des étudiants que de celui des forces de défense et de sécurité lors des affrontements survenus à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD).



« Il y a eu des actes de violence de part et d’autre, et certains provenaient des forces de défense et de sécurité. Ces actes ne peuvent être cautionnés », a déclaré le ministre.



Il s’exprimait lors d’un point de presse consacré au décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenu lundi à la suite d’échauffourées avec les forces de l’ordre sur le campus social de l’UCAD. La rencontre s’est déroulée en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, du ministre des Forces armées ainsi que du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



En tant qu’autorité hiérarchique des forces de l’ordre, Mouhamadou Bamba Cissé a indiqué ne pas pouvoir approuver de tels comportements, les jugeant contraires à ses principes et à son parcours personnel.



Le ministre a annoncé l’ouverture d’une enquête à la suite du décès d’Abdoulaye Ba, étudiant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, décédé lors des affrontements de lundi.



S’il rappelle que l’État est dépositaire de la violence légitime, il a insisté sur le fait que celle-ci doit être exercée de manière « calculée, équilibrée et nécessaire ». Il a souligné qu’aucune action ne saurait dépasser ce cadre pour tomber dans des faits assimilables à des infractions pénales.



Mouhamadou Bamba Cissé a assuré que l’enquête en cours ira jusqu’à son terme et que des sanctions seront prises si des dépassements sont établis. « Nous ne tremblerons pas lorsqu’il s’agira de sanctionner des faits qui dépassent le simple cadre du rétablissement de l’ordre public », a-t-il affirmé.



Les étudiants de Dakar, ainsi que ceux d’autres universités publiques du pays, dénoncent la fermeture de restaurants universitaires et une réforme concernant les bourses d’études.



Abdoulaye Ba a perdu la vie lundi lors d’affrontements avec les forces de l’ordre survenus à l’intérieur de l’université, sur l’avenue Cheikh-Anta-Diop et sur la corniche ouest de Dakar.



Des mouvements de contestation similaires sont également observés dans d’autres établissements publics, notamment à Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor.

