Ousmane Sonko attendu à l’Assemblée nationale le 24 février pour des questions d’actualité

Le Premier ministre Ousmane Sonko est annoncé à l’Assemblée nationale le 24 février prochain pour participer à une séance de questions d’actualité au gouvernement. Cette rencontre parlementaire, très attendue dans le contexte politique actuel, devrait être marquée par des échanges directs entre l’Exécutif et les députés.



D’après le quotidien Les Échos, qui a révélé l’information, l’attention se concentre désormais sur la posture que pourrait adopter l’opposition lors de cette séance. La question de sa participation demeure incertaine et suscite déjà de nombreux commentaires dans les milieux politiques.



Lors de la précédente séance de questions d’actualité, le groupe parlementaire Takku-Wallu (APR et alliés), dirigé par Me Aïssata Tall Sall, avait choisi de boycotter les travaux en pratiquant la politique de la chaise vide. Ce précédent continue de peser sur l’ambiance entourant la prochaine rencontre, entretenant le flou sur le climat qui règnera dans l’hémicycle le 24 février.



Ce face-à-face entre le Premier ministre Ousmane Sonko et les députés s’annonce ainsi comme un moment politique important, susceptible soit de raviver les tensions, soit d’ouvrir une nouvelle phase de confrontation démocratique au sein de l’Assemblée nationale.

