Thiès : Solidarité à l’honneur, Habib Kane remet son trophée à Khadim Samb

Alors que la salle vibrait encore sous les applaudissements, Habib Kane, fraîchement distingué parmi les figures influentes de Thiès, a surpris l’assistance. Dans un discours sobre mais poignant, il a déclaré que cette récompense ne devait pas seulement être personnelle, mais symboliser un travail collectif.

En tendant son trophée à Khadim Samb, il a voulu mettre en lumière un homme de terrain, discret mais profondément engagé dans les actions sociales et communautaires.



Le public, composé d’acteurs politiques, d’entrepreneurs, de responsables associatifs et de jeunes leaders, a salué ce geste par une ovation. Plusieurs intervenants ont souligné que cette remise symbolique traduisait l’esprit même du 11 D’OR : valoriser l’impact réel au service de la communauté.



Khadim Samb, visiblement ému, a remercié son confrère tout en rappelant que « la solidarité reste la plus grande des récompenses ».



Au-delà de la cérémonie, cet acte pose un message clair :

La reconnaissance n’est pas une fin en soi.

Le véritable trophée, c’est l’impact sur les populations.



Dans une ville en pleine dynamique de transformation, ce geste renforce l’idée que le leadership se mesure autant par l’humilité que par l’influence.





À travers cette 3ᵉ édition du 11 D’OR, Thiès confirme son statut de ville où l’engagement citoyen, l’entrepreneuriat social et la solidarité occupent une place centrale.



Le geste de Habib Kane restera sans doute comme l’un des moments les plus marquants de la soirée — un rappel que derrière chaque distinction se cache avant tout un engagement collectif au service du développement local.

