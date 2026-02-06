Justice : la ministre Yassine Fall détaille la situation des détenus présumés homosexuels

Ce matin, devant l’Assemblée nationale, la ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Yassine Fall, a présenté un état des lieux concernant les personnes présumées homosexuelles actuellement détenues. Interrogée sur leur prise en charge et leurs conditions de détention, elle a fourni des chiffres précis.

Au total, 26 individus sont concernés. La majorité, soit 19 personnes, se trouvent à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss à Dakar, tandis que les 7 restantes sont détenues à la prison du Cap Manuel. Ces données officielles offrent une vision claire de l’ampleur de cette situation, régulièrement débattue par la société civile et les associations de défense des droits humains.

La ministre a également insisté sur le suivi médical des détenus, en particulier pour ceux atteints de pathologies chroniques. Elle a mentionné que les personnes séropositives bénéficient d’un suivi spécifique assuré par le médecin-chef de l’administration pénitentiaire, garantissant l’accès aux soins conformément aux protocoles en vigueur dans les établissements pénitentiaires.