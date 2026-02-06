Derrière les billets de 5 000 FCFA : le ministère appelle à la vigilance face à un mystérieux « bienfaiteur » koweïtien





Le Ministère de l’Éducation nationale du Sénégal a signalé l’apparition d’un homme se présentant comme un riche bienfaiteur koweïtien et qui distribuerait de l’argent dans des écoles et daaras sans autorisation préalable.



L’alerte provient de l’Académie de Pikine-Guédiawaye. Dans un communiqué signé par la Direction de la Formation et de la Communication, il est indiqué que cet individu a été aperçu dans plusieurs établissements publics et privés, où il remettrait directement aux apprenants des billets de 5 000 FCFA en dehors de tout cadre officiel.



Les autorités éducatives jugent la situation très préoccupante et rappellent que toute activité menée dans l’enceinte scolaire doit respecter une procédure réglementaire afin d’assurer la sécurité des élèves.



La Préfecture de Guédiawaye a déployé des mesures de sécurité pour retrouver la personne concernée et déterminer ses intentions. Les responsables d’établissements et de daaras ont reçu pour consigne de refuser toute rencontre avec elle ou avec toute autre personne agissant de manière similaire, et d’alerter immédiatement les forces de l’ordre en cas de présence suspecte.



Au-delà de ce cas, le ministère rappelle que les écoles sont soumises à une réglementation stricte : toute initiative extérieure nécessite une autorisation officielle. Les autorités invitent également parents et acteurs éducatifs à sensibiliser les enfants et à renforcer la vigilance aux abords des établissements.

