Une querelle familiale a connu une issue tragique dans le quartier de Fann Hock, à Dakar. Cheikh Tidiane Ndao, âgé de 32 ans, est décédé le 12 juillet à l'hôpital Principal, plusieurs jours après avoir été grièvement blessé lors d'une violente altercation qui l'opposait à son oncle, M. Wade, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet.





Selon les informations rapportées par Libération, le différend serait né d'un simple désaccord concernant une lampe restée allumée dans le couloir de la maison familiale. Alors que Cheikh Tidiane Ndao consultait son téléphone, son oncle lui aurait demandé d'éteindre la lumière. Le refus du jeune homme aurait rapidement fait monter la tension, entraînant l'intervention d'autres membres de la famille, notamment leurs mères respectives.





La situation aurait ensuite dégénéré. D'après les témoignages recueillis au cours de l'enquête, l'oncle aurait lancé un banc en bois en direction de la mère de la victime, la blessant au front. En tentant de protéger sa mère, Cheikh Tidiane Ndao se serait retrouvé au cœur d'une violente bagarre. Il aurait été plaqué au sol puis violemment maîtrisé.





Transporté d'urgence à l'hôpital Principal, les médecins ont constaté une fracture cervicale ainsi qu'une grave atteinte au niveau de la moelle épinière. Malgré une prise en charge en soins intensifs durant une dizaine de jours, le trentenaire n'a pas survécu à ses blessures.





Placé en garde à vue, M. Wade reconnaît qu'une altercation a bien eu lieu, mais rejette les accusations selon lesquelles il aurait étranglé son neveu ou se serait assis sur son cou. Il soutient que la victime l'aurait d'abord attaqué avec un bâton alors qu'il intervenait pour défendre sa propre mère.





Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame familial qui a coûté la vie à un homme de 32 ans.

