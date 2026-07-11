Selon les premières informations, c'est au cours de la journée que le corps du jeune homme a été aperçu, déclenchant immédiatement l'alerte. Les populations se sont rapidement rassemblées sur les lieux, sous le choc face à cette scène tragique. Les autorités administratives et les forces de sécurité ont été informées sans délai.





Les éléments de la gendarmerie se sont rendus sur place pour procéder aux premières constatations d'usage. Après le constat, le corps a été évacué vers une structure sanitaire afin de subir les examens nécessaires, conformément à la procédure. Les enquêteurs ont également recueilli les premiers témoignages susceptibles d'éclairer les circonstances de ce décès.





À ce stade, aucune hypothèse n'est officiellement privilégiée. Les autorités restent prudentes et attendent les résultats des investigations avant de se prononcer sur les causes exactes de la mort du jeune homme. L'enquête devra notamment déterminer s'il s'agit d'un acte volontaire ou si d'autres circonstances ont pu conduire à ce drame.





Dans le village de Djiéry Gaé comme dans l'ensemble de la commune de Bokhol, cette disparition tragique suscite une profonde tristesse. Parents, proches et voisins peinent à comprendre ce qui a pu conduire à une telle issue. Beaucoup espèrent que les investigations permettront de faire toute la lumière sur cette affaire et d'apporter des réponses à la famille de la victime.



En attendant les conclusions de l'enquête, les autorités appellent à la retenue et invitent les populations à éviter toute spéculation susceptible de perturber le déroulement des investigations. Les résultats de l'autopsie et des investigations de la gendarmerie devraient permettre d'établir les circonstances exactes de ce drame qui endeuille aujourd'hui le département de Dagana.

