Selon les premiers éléments recueillis, le minicar est entré violemment en collision avec le camion avant de déraper sur la chaussée. L'impact a été d'une extrême violence, provoquant un lourd bilan humain.





D'après les sapeurs-pompiers, l'accident a fait 15 victimes, dont 3 personnes décédées sur le coup, 7 blessés graves et 5 blessés légers. Les équipes de secours, rapidement dépêchées sur les lieux, ont procédé à l'évacuation de toutes les victimes vers le Centre hospitalier régional de Saint-Louis, où les blessés reçoivent actuellement des soins.





Les circonstances exactes de cette collision restent encore inconnues. Les autorités ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes du drame et d'établir les responsabilités éventuelles.





Cet accident remet une nouvelle fois en lumière les dangers de la Route nationale n°2, un axe routier stratégique reliant Dakar aux régions du nord du Sénégal et régulièrement marqué par des accidents parfois meurtriers.

