Une relation amoureuse qui devait déboucher sur un mariage s'est transformée en une affaire judiciaire. À Jaxaay, un homme de 31 ans, identifié sous les initiales I. Ndiaye, a été placé sous mandat de dépôt après avoir diffusé des vidéos intimes de sa compagne et adressé des messages compromettants à la mère de cette dernière.





Selon les éléments de l'enquête menée par le commissariat de Jaxaay, le couple entretenait une relation depuis plusieurs années. Mais avec le temps, la jalousie du mis en cause aurait fortement détérioré leur vie commune. La jeune femme affirme qu'il refusait qu'elle travaille et la menaçait régulièrement de publier des vidéos privées enregistrées au cours de leur relation.





Les faits ont pris une tournure particulièrement grave le 9 juillet, lorsque la mère de la victime a reçu sur son téléphone des vidéos montrant les moments intimes du couple. Les fichiers étaient accompagnés d'un message vocal dans lequel le prévenu insultait sa compagne et révélait des informations relevant de sa vie privée. Sous le choc, la mère a sauvegardé les éléments avant qu'ils ne disparaissent, puis a accompagné sa fille au commissariat pour déposer plainte.





Au cours de son audition, la plaignante a également déclaré qu'elle faisait l'objet de menaces répétées depuis plusieurs semaines. Elle a expliqué que son compagnon utilisait ces vidéos comme moyen de pression à chaque conflit, dans le but de l'intimider et de contrôler ses faits et gestes.





Interpellé par les enquêteurs, I. Ndiaye a reconnu avoir envoyé les vidéos et les messages vocaux. Il a expliqué avoir agi sous l'effet de la colère et de la jalousie, estimant que sa compagne lui était infidèle. Il a également admis l'avoir menacée à plusieurs reprises de diffuser les images.



À l'issue de sa garde à vue, le menuisier a été déféré devant le parquet de Pikine-Guédiawaye. Il est poursuivi notamment pour collecte illicite de données à caractère personnel et diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs. Placé sous mandat de dépôt, il devra répondre de ces faits devant le tribunal des flagrants délits.

