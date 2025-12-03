Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Clôture de la semaine “Setal Souniou Rail” : les cheminots misent sur la relance du rail


Rédigé le Samedi 13 Décembre 2025 à 05:56 | Lu 51 fois Rédigé par


La semaine “Setal Souniou Rail”, dédiée au nettoyage des sites ferroviaires, s’est achevée avec un message d’espoir des cheminots sur la relance du réseau Dakar–Tambacounda.


 

La semaine d’actions baptisée « Setal Souniou Rail », lancée le 8 décembre, a pris fin après plusieurs jours consacrés au nettoyage et à l’assainissement des installations ferroviaires. Cette initiative a concerné les sites, gares, bâtiments administratifs et ateliers des chemins de fer du Sénégal, notamment à Bel Air et à Tambacounda.

Durant cette période, les responsables et agents du secteur ferroviaire se sont fortement mobilisés pour remettre en état les rails et leurs environs, dans une dynamique de valorisation et de préservation du patrimoine ferroviaire.

S’exprimant devant la presse ce vendredi 12 décembre, les cheminots, représentés par Babacar Gaye, secrétaire général du Sutrail, ont affiché leur optimisme quant à l’avenir du réseau ferroviaire national. Ils se disent confiants dans la relance du secteur, portée par l’engagement de l’État à régler le passif social et par l’annonce en Conseil des ministres du démarrage prochain des travaux préparatoires du chemin de fer Dakar–Tambacounda à écartement standard.

Cette rencontre a également permis de présenter les résultats obtenus au terme de la semaine d’assainissement et de sensibiliser les populations riveraines à l’importance de la protection des emprises ferroviaires.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags