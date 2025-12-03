Clôture de la semaine “Setal Souniou Rail” : les cheminots misent sur la relance du rail





La semaine d’actions baptisée « Setal Souniou Rail », lancée le 8 décembre, a pris fin après plusieurs jours consacrés au nettoyage et à l’assainissement des installations ferroviaires. Cette initiative a concerné les sites, gares, bâtiments administratifs et ateliers des chemins de fer du Sénégal, notamment à Bel Air et à Tambacounda.



Durant cette période, les responsables et agents du secteur ferroviaire se sont fortement mobilisés pour remettre en état les rails et leurs environs, dans une dynamique de valorisation et de préservation du patrimoine ferroviaire.



S’exprimant devant la presse ce vendredi 12 décembre, les cheminots, représentés par Babacar Gaye, secrétaire général du Sutrail, ont affiché leur optimisme quant à l’avenir du réseau ferroviaire national. Ils se disent confiants dans la relance du secteur, portée par l’engagement de l’État à régler le passif social et par l’annonce en Conseil des ministres du démarrage prochain des travaux préparatoires du chemin de fer Dakar–Tambacounda à écartement standard.



Cette rencontre a également permis de présenter les résultats obtenus au terme de la semaine d’assainissement et de sensibiliser les populations riveraines à l’importance de la protection des emprises ferroviaires.

