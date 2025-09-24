Venezuela: Nicolas Maduro traite Maria Corina Machado, Prix Nobel de la paix 2025, de «sorcière»

Le prix Nobel de la paix attribué, vendredi 10 octobre, à Maria Corina Machado, a pris de court le régime chaviste. Déjà sous pression des États-Unis, il a visiblement très mal digéré la distinction décernée à la cheffe de l’opposition, écartée des dernières élections présidentielles au Venezuela.



« Sorcière démoniaque »

Alors que les sondages indépendants la donnaient favorite du scrutin de 2024, Nicolas Maduro, sans présenter la moindre preuve, l’a décrite, hier, dimanche 12 octobre, lors d'une réunion avec des autochtones à Caracas, comme une personnalité massivement rejetée par les Vénézuéliens, en utilisant au passage un langage particulièrement insultant : « Environ 90% de la population rejette la "sorcière démoniaque" de la Sayona », a lancé le président, une référence à cet esprit vengeur des légendes vénézuéliennes.





« La paix »

Sans d'ailleurs jamais citer le nom de l’opposante, ni même mentionner le prix Nobel qu’elle a reçu vendredi dernier. Nicolas Maduro a aussi réagi au déploiement naval américain dans la mer des Caraïbes, affirmant que son pays voulait « la paix, mais une paix avec liberté et souveraineté ». Le président vénézuélien accuse Washington de vouloir le pousser vers la sortie – une accusation que dément officiellement Donald Trump, à qui Maria Corina Machado a dédié son prix Nobel.