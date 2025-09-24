Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Venezuela: Nicolas Maduro traite Maria Corina Machado, Prix Nobel de la paix 2025, de «sorcière»


Rédigé le Lundi 13 Octobre 2025 à 23:21 | Lu 36 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le président vénézuélien Nicolas Maduro a réagi à l'attribution du prix Nobel de la paix à la cheffe de l'opposition Maria Corina Machado. Après plusieurs jours de silence, il s'est exprimé lors d'un rassemblement avec des leaders autochtones à Caracas et comme on pouvait s'y imaginer, il n'a pas félicité son adversaire politique, bien au contraire.


Venezuela: Nicolas Maduro traite Maria Corina Machado, Prix Nobel de la paix 2025, de «sorcière»
Le prix Nobel de la paix attribué, vendredi 10 octobre, à Maria Corina Machado, a pris de court le régime chaviste. Déjà sous pression des États-Unis, il a visiblement très mal digéré la distinction décernée à la cheffe de l’opposition, écartée des dernières élections présidentielles au Venezuela. 

« Sorcière démoniaque »
Alors que les sondages indépendants la donnaient favorite du scrutin de 2024, Nicolas Maduro, sans présenter la moindre preuve, l’a décrite, hier, dimanche 12 octobre, lors d'une réunion avec des autochtones à Caracas, comme une personnalité massivement rejetée par les Vénézuéliens, en utilisant au passage un langage particulièrement insultant : « Environ 90% de la population rejette la "sorcière démoniaque" de la Sayona », a lancé le président, une référence à cet esprit vengeur des légendes vénézuéliennes.


« La paix »
Sans d'ailleurs jamais citer le nom de l’opposante, ni même mentionner le prix Nobel qu’elle a reçu vendredi dernier. Nicolas Maduro a aussi réagi au déploiement naval américain dans la mer des Caraïbes, affirmant que son pays voulait « la paix, mais une paix avec liberté et souveraineté ». Le président vénézuélien accuse Washington de vouloir le pousser vers la sortie – une accusation que dément officiellement Donald Trump, à qui Maria Corina Machado a dédié son prix Nobel.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags