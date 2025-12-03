Kafrine : pertes matérielles et bétail décimé après un incendie à Lour Escale

Menu
Le Portail de Thiès sur le Web
Rédigé le Samedi 6 Décembre 2025 à 09:18


Un incendie survenu à Lour Escale, dans la région de Kaffrine, a détruit trois maisons, des vivres et du bétail. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine du sinistre.


Un incendie a touché le village de Lour Escale, chef-lieu de commune dans la région de Kaffrine, provoquant d’importants dégâts matériels. Selon une source sécuritaire locale, trois maisons ont été entièrement ravagées, de même qu’une quantité importante de vivres.

Le sinistre a également entraîné la perte d’une partie du bétail appartenant aux habitants, d’après la même source. La gendarmerie a lancé une enquête afin d’identifier l’origine de l’incident.

Un des résidents a indiqué avoir vu disparaître une somme estimée à 2 millions de francs CFA dans les flammes.

