Vaccination du cheptel au Sénégal : plus de 95% des animaux protégés en 2025

Une couverture vaccinale record

Le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Souveraineté alimentaire, Mabouba Diagne, a annoncé que plus de 95% du cheptel sénégalais ont été vaccinés lors de la campagne nationale de 2025, marquant une hausse par rapport à l’année précédente.



”La vaccination contre la peste des petits ruminants a nettement amélioré la productivité des ovins et caprins, en réduisant la mortalité et en augmentant l’offre nationale en moutons”, a-t-il déclaré lundi à Saly (Ouest).



Résultats détaillés de la campagne 2024-2025

Ovins et caprins : 5 875 201 têtes vaccinées contre la peste des petits ruminants, contre 5 704 823 en 2024 (+170 378), soit un taux de réalisation de 95,67% .

Chevaux : 247 007 vaccinés contre la peste équine, contre 252 073 en 2024 (-5 066), pour un taux de 82,34% .

Bovins (dermatose nodulaire contagieuse) : 2 335 914 têtes vaccinées, contre 2 253 777 en 2024 (+82 137), taux de 94,24% .

Bovins (péripneumonie contagieuse) : 2 366 580 vaccinés, contre 2 226 099 en 2024 (+140 481), taux de 94,66% .

Volaille (maladie de Newcastle) : 248 158 têtes vaccinées en 2025, contre 273 982 en 2024 (-25 824), soit un taux de 6,72%.

Des contraintes logistiques signalées

Malgré ces résultats encourageants, le ministre a relevé des obstacles ayant impacté la campagne : déficit de parcs de vaccination, manque de moyens logistiques et d’agents dans certains départements, ainsi que la mise à disposition tardive du carburant.

