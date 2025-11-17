Retour du Premier ministre à la Primature après une courte pause





Le Premier ministre a réintégré son bureau à la Primature ce mardi, après une courte période de repos. Il devrait ainsi reprendre les activités gouvernementales dans les plus brefs délais.



La question demeure cependant : participera-t-il à la réunion du Conseil des ministres prévue ce mercredi, dans un contexte marqué par des discussions autour de possibles tensions avec le Président de la République ? L’incertitude persiste pour le moment.



Pour rappel, le Premier ministre avait pris congé juste avant son « Terra Meeting », un rendez-vous durant lequel il avait partagé plusieurs déclarations.

