État civil : le ministre appelle à l’arrêt des logiciels non certifiés et inaugure un nouveau centre à Kothiary





Lors du lancement officiel de la Semaine nationale de l’état civil à Kothiary, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, a exhorté les communes à cesser l’usage de logiciels privés et d’applications non homologuées pour la gestion des services d’état civil. Selon lui, ces outils présentent un risque important pour la protection des données des citoyens.



Le ministre, accompagné du gouverneur de Tambacounda, du directeur général de l’Agence nationale de l’état civil (ANEC), ainsi que de représentants de partenaires techniques et financiers, a insisté sur le fait que ces logiciels non certifiés peuvent fragiliser des informations considérées comme essentielles. Il a également mis en garde contre l’envoi de documents via des services de messagerie ou des courriels grand public, soulignant que cette pratique peut exposer les données à des intrusions susceptibles d’engendrer des fraudes ou des pertes importantes.



Dans son intervention, il a salué les efforts déjà réalisés dans la modernisation du dispositif national. À ce jour, 400 des 600 centres d’état civil du pays utilisent la solution numérique donnant accès au registre national, qui centralise plus de 20 millions d’actes. Il a également annoncé de nouveaux outils destinés à faciliter les démarches des citoyens, notamment une plateforme permettant les demandes en ligne, et un module destiné aux structures de santé pour signaler en temps réel les faits d’état civil enregistrés dans leurs établissements.



Ce système de notification sera également accessible aux chefs de village et aux délégués de quartier afin de transmettre directement les informations liées aux événements enregistrés dans leurs communautés.



En marge de cette cérémonie, Balla Moussa Fofana a procédé à l’ouverture du nouveau centre d’état civil de Kothiary, construit grâce à un financement de l’Union européenne dans le cadre du projet Nekkal, mis en œuvre par l’ANEC. Il a indiqué que cette structure offrira un service plus rapide, moderne et sécurisé à la population.



Le ministre a en outre encouragé les habitants à renforcer la sensibilisation autour de l’importance des déclarations de naissances, de mariages et d’autres événements familiaux, rappelant qu’il s’agit d’un élément clé pour garantir les droits de chaque citoyen.



La Semaine nationale de l’état civil se déroule cette année sous le thème : “Un état civil digitalisé et accessible à tous les Sénégalais”.

