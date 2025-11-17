Menu
Nouvelle étape des consultations présidentielles sur le fonctionnement de la justice


Rédigé le Mercredi 19 Novembre 2025 à 06:52


Le Chef de l’État poursuit ses échanges avec les acteurs judiciaires, recevant le Premier Président de la Cour suprême pour un point sur les réformes et le fonctionnement de l’institution.


Le Chef de l’État a reçu ce mardi le Premier Président de la Cour suprême, dans la continuité des rencontres consacrées aux institutions judiciaires. Après avoir échangé la semaine précédente avec la Présidente du Conseil constitutionnel, puis ce mardi avec le Bâtonnier, il poursuit ainsi sa série de consultations destinée à établir un diagnostic global du fonctionnement de la justice.

Lors de cette entrevue, le Premier Président de la Cour suprême a présenté l’état actuel des activités de l’institution, rappelant son rôle essentiel dans le renforcement de l’État de droit. Les discussions ont porté sur les efforts en cours pour améliorer le service public de la justice, notamment la modernisation des démarches, l’accélération du traitement des dossiers et la gestion des charges liées aux affaires.

Le Chef de l’État a souligné la place déterminante de la Cour suprême dans l’équilibre institutionnel et réaffirmé son engagement à soutenir l’évolution du système judiciaire. Il a insisté sur la nécessité d’une justice plus efficace et plus accessible, en phase avec les attentes des citoyens et des professionnels du secteur.

Cette succession d’audiences met en évidence la volonté présidentielle de faire de la réforme de la justice l’une des priorités du quinquennat, en privilégiant un dialogue direct avec les différents acteurs de la chaîne judiciaire.



