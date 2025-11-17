Menu
Incident au Cap-Skirring : un étudiant porté disparu puis retrouvé par les secours


Rédigé le Mercredi 19 Novembre 2025 à 06:46


Un étudiant de l’Université Assane Seck a été retrouvé par les secours au Cap-Skirring après un incident survenu en mer.


La communauté universitaire de Ziguinchor traverse un moment difficile après un incident survenu dimanche au Cap-Skirring. Un étudiant en Tourisme, âgé de 22 ans et originaire de Tambacounda, a été emporté par les vagues alors qu’il se baignait avec des camarades près de la plage de l’hôtel « Les Hibiscus ». Malgré leurs efforts pour lui venir en aide, ils n’ont pas réussi à le ramener en sécurité.

Les sapeurs-pompiers, alertés peu après les faits, ont retrouvé la personne à plusieurs dizaines de mètres du rivage quelques heures plus tard. Elle a été acheminée vers l’hôpital de Oussouye en attendant son transfert vers sa région d’origine, selon les informations rapportées par L’Observateur.




