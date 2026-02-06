VIH/Sida : le ministère de la Santé rassure sur les mesures de protection sanitaire

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a réagi, mercredi, aux interrogations soulevées par l’actualité liée à la transmission du VIH/Sida, en assurant que les dispositifs de protection de la santé publique demeurent pleinement opérationnels, en collaboration avec les acteurs sanitaires, communautaires et institutionnels.



Dans un communiqué transmis à l’APS, la tutelle indique vouloir apporter des clarifications face aux nombreuses questions suscitées par cette situation.



Le ministère rappelle notamment que les personnes vivant avec le VIH et bénéficiant d’un traitement antirétroviral efficace peuvent atteindre une charge virale indétectable. Dans ces conditions, elles ne transmettent plus le virus, ni à leurs partenaires, ni, pour les femmes enceintes, à leurs enfants.



Il souligne que le Sénégal dispose d’un programme national de lutte contre le VIH/Sida, coordonné par le Conseil national de lutte contre le Sida (CNLS). Selon le ministère, la maîtrise de la transmission du virus repose essentiellement sur l’accès de toutes les populations aux moyens de prévention, notamment l’utilisation des préservatifs, les services de dépistage, ainsi que l’accès universel aux traitements antirétroviraux.



D’après les autorités sanitaires, ces efforts ont permis de réduire les nouvelles infections et d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH, contribuant ainsi à limiter la propagation du virus au sein de la population générale.



Le communiqué précise que les résultats obtenus par le Sénégal sont le fruit de stratégies mises en œuvre de manière continue. Ces actions ont permis de dépister près de 90 % des personnes vivant avec le VIH, dont 92 % ont atteint une charge virale leur permettant de ne plus transmettre le virus.



Le ministère de la Santé appelle par ailleurs à la retenue afin d’éviter toute forme de stigmatisation, rappelant que celle-ci peut compromettre la continuité des soins et mettre en danger des vies, notamment celles d’enfants et d’adolescents vivant avec le VIH et suivant des traitements essentiels.



Il réaffirme enfin l’engagement des structures de santé à offrir des soins de qualité dans le respect de la dignité humaine, de la confidentialité, de l’éthique et des règles déontologiques, tout en appelant à la responsabilité collective et à la solidarité nationale dans la lutte contre le VIH/Sida.

