Images choquantes : des étudiants malmenés lors d’une intervention des forces de sécurité à l’UCAD


Rédigé le Jeudi 12 Février 2026 à 09:26 | Lu 69 fois Rédigé par


Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre des violences commises lors d’une intervention des forces de sécurité dans des pavillons de l’UCAD.


 

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre une intervention musclée des forces de défense et de sécurité à l’intérieur d’un pavillon de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Les images montrent des agents armés de matraques frappant violemment des étudiants retranchés dans leurs chambres. On y voit également un élément des forces de sécurité tenter de forcer une porte en lui assénant des coups de pied, visiblement pour l’enfoncer.

Cette intervention s’inscrit dans un contexte de fortes tensions à l’UCAD. Les étudiants ont payé un lourd tribut lors de ces événements. Un étudiant, Abdoulaye Bâ, a perdu la vie, plusieurs autres ont été blessés, et d’importants dégâts matériels ont été enregistrés.




