Ramadan et Carême : le chef de l’État appelle à garantir l’approvisionnement et la stabilité des prix





Lors du Conseil des ministres tenu mercredi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a instruit le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin de garantir un approvisionnement adéquat des marchés ainsi que la stabilité des prix des denrées et produits de première nécessité pendant le Ramadan et le Carême.



Le communiqué précise qu’il a demandé la mise en œuvre de “mesures appropriées” pour assurer un ravitaillement correct et préserver l’équilibre des prix sur toute la période concernée.



Le chef de l’État a également insisté sur le déploiement des dispositifs publics destinés à soutenir les ménages et les catégories les plus vulnérables, rappelant que le Ramadan et le Carême représentent des périodes de forte ferveur religieuse, de solidarité et de communion.



Par ailleurs, il a chargé le Premier ministre, Ousmane Sonko, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, de veiller à l’accomplissement des diligences requises par les acteurs publics et les opérateurs privés afin d’assurer l’organisation, dans les meilleures conditions, de l’édition 2026 du pèlerinage aux Lieux saints de l’islam.

