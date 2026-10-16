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Université de Thiès : le CROUS-T reporte la réouverture des campus sociaux


Rédigé le Jeudi 15 Octobre 2026 à 21:35 | Lu 71 fois Rédigé par


La réouverture des campus sociaux de l’Université de Thiès est reportée à une date ultérieure. La direction du CROUS-T invoque des impératifs de sécurité dans un contexte marqué par des appels à l’occupation des résidences universitaires.


Illustration — source : Seneweb.
Illustration — source : Seneweb.

Le Centre régional des œuvres universitaires sociales de Thiès (CROUS-T) a décidé de différer la réouverture de ses campus sociaux. L’information ressort d’un communiqué de sa direction, relayé jeudi 15 octobre 2026 par Seneweb et Kewoulo.

Selon la direction, cette mesure intervient dans un climat marqué par des appels à une occupation massive et anarchique des résidences universitaires. Le CROUS-T estime que cette situation pourrait compromettre les conditions d’accueil des étudiants et présenter des risques pour la sécurité des personnes, du personnel et des infrastructures.

La décision concerne les espaces d’hébergement universitaire placés sous la responsabilité du centre. Aucune nouvelle date n’a été annoncée. Le CROUS-T indique que la communauté universitaire sera informée par ses canaux officiels.

Source : Seneweb.




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