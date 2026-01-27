Un tragique accident de la circulation a coûté la vie à un jeune homme

Le drame s’est produit aux environs de 15 heures. La victime circulait à bord d’une moto de type Jakarta lorsqu’elle a été violemment percutée par un camion de vidange, dans des circonstances qui restent à élucider.





Le choc, d’une extrême violence, a été fatal au motocycliste, décédé sur le coup avant l’arrivée des secours.





Les sapeurs-pompiers, alertés, se sont rendus sur les lieux pour les constatations d’usage. Le corps sans vie a ensuite été acheminé à la morgue de l’hôpital régional de Kaolack.





Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer les causes exactes de cet accident, qui vient s’ajouter à la longue liste des drames routiers enregistrés dans la région.

