Marché central au poisson de Thiès : le maire Babacar Diop proteste et essuie des huées lors de son discours


Rédigé le Dimanche 25 Janvier 2026 à 09:15 | Lu 48 fois Rédigé par


Lors de la cérémonie liée au marché central au poisson de Thiès, le maire Babacar Diop a tenu un discours de protestation pour dénoncer ce qu’il considère comme une incohérence institutionnelle : une initiative portée par la Ville de Thiès, mais une réception officielle attribuée à Thiès Nord. Une prise de parole qui a suscité de vives réactions, le maire étant hué par des militants pastefiens présents sur les lieux.





