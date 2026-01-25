|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Marché central au poisson de Thiès : le maire Babacar Diop proteste et essuie des huées lors de son discours 25/01/2026 Thiès inaugure son Marché Central au Poisson : un tournant historique pour la pêche sénégalaise 24/01/2026 Le Père de Ilimane Ndiaye dévoile: "Je suis né ici, à Thiès" 22/01/2026 Thiès : Lancement Officiel de l’Académie Écosystémique Panafricaine des Terroirs – Une Nouvelle Ère pour la Pensée Africaine Endogène 11/01/2026 Babacar Diop, Thiessois de l’année 2025 : une année charnière pour la Cité du Rail Par Thiesinfo 01/01/2026
L'Actualité au Sénégal
Marché central au poisson de Thiès : le maire Babacar Diop proteste et essuie des huées lors de son discours
Rédigé le Dimanche 25 Janvier 2026 à 09:15 | Lu 48 fois Rédigé par SEYELATYR
Lors de la cérémonie liée au marché central au poisson de Thiès, le maire Babacar Diop a tenu un discours de protestation pour dénoncer ce qu’il considère comme une incohérence institutionnelle : une initiative portée par la Ville de Thiès, mais une réception officielle attribuée à Thiès Nord. Une prise de parole qui a suscité de vives réactions, le maire étant hué par des militants pastefiens présents sur les lieux.
Actualité à Thiès
Marché central au poisson de Thiès : Talla Sylla rétablit la chronologie du projet
SEYELATYR - 25/01/2026 - 0 Commentaire
Face aux polémiques liées à l’inauguration du marché central au poisson de Thiès, l’ancien maire Talla Sylla est sorti de son silence. Dans une déclaration publique, il retrace la genèse du projet et...
Thiès : inauguration du nouveau marché central au poisson, un tournant pour l’économie halieutique locale
Lat Soukabé Fall - 25/01/2026 - 0 Commentaire
Actualités
Filière tomate industrielle : plus de 80 000 tonnes attendues cette année au Sénégal
Rédaction - 25/01/2026 - 0 Commentaire
Le Sénégal prévoit une production de plus de 80 000 tonnes de tomates industrielles cette année, malgré des pertes localisées causées par les criquets pèlerins. La production nationale de...
Saraya : quatre orpailleurs périssent dans un éboulement à Gamba-Gamba
Rédaction - 25/01/2026 - 0 Commentaire
