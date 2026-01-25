Thiès : l’Organisation des ouvriers en visite sur le site de Colobane Tanguer à Mont-Roland

Le projet porte sur plus de 20 hectares, destinés à abriter des ateliers modernes, des habitations et des infrastructures adaptées aux besoins des ouvriers et artisans.
Selon Khadim Samb, président de la Fondation Thiès Solidarité, et Abdoulaye Dieng, président de l’Association des ouvriers, cette initiative vise à offrir aux travailleurs un cadre de travail structuré et sécurisé, tout en favorisant leur autonomisation économique.
Ils ont souligné que ce projet, mené en collaboration avec le maire de Mont-Roland Yves Lamine Ciss, ambitionne également de désengorger la ville de Thiès, de moderniser l’artisanat local et de renforcer le développement territorial à travers une approche participative.
Les deux responsables ont enfin appelé à l’accompagnement des autorités et des partenaires, afin de concrétiser ce projet porteur d’espoir pour des centaines de familles ouvrières.