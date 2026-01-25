Thiès : l’Organisation des ouvriers en visite sur le site de Colobane Tanguer à Mont-Roland

Selon Khadim Samb, président de la Fondation Thiès Solidarité, et Abdoulaye Dieng, président de l’Association des ouvriers, cette initiative vise à offrir aux travailleurs un cadre de travail structuré et sécurisé, tout en favorisant leur autonomisation économique.



Ils ont souligné que ce projet, mené en collaboration avec le maire de Mont-Roland Yves Lamine Ciss, ambitionne également de désengorger la ville de Thiès, de moderniser l’artisanat local et de renforcer le développement territorial à travers une approche participative.



Les deux responsables ont enfin appelé à l’accompagnement des autorités et des partenaires, afin de concrétiser ce projet porteur d’espoir pour des centaines de familles ouvrières.

Le projet porte sur plus de 20 hectares, destinés à abriter des ateliers modernes, des habitations et des infrastructures adaptées aux besoins des ouvriers et artisans.