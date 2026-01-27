Menu
UCAD : ce que révèle l’autopsie sur la mort brutale de l’étudiante


Rédigé le Mardi 27 Janvier 2026 à 10:43 | Lu 37 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le quartier de Fass reste profondément marqué par le décès brutal de Ndèye Mamou Camara, étudiante de 22 ans inscrite en première année de Droit à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).


Selon les informations rapportées par L’Observateur, le corps sans vie de la jeune étudiante a été découvert samedi dernier aux environs de 13 heures, sur la terrasse de sa résidence étudiante. Ndèye Mamou Camara s’était rendue sur les lieux pour faire sa lessive lorsqu’elle a été victime d’un malaise fatal.
 

Inquiets de ne pas la voir revenir, ses colocataires sont partis à sa recherche et l’ont retrouvée inerte au sol, une bassine de linge posée à ses côtés. Alertés, les secours sont arrivés sur place vers 14 h 15, mais n’ont pu que constater le décès.
 

Une autopsie, pratiquée à l’Hôpital Général Idrissa Pouye (ex-CTO), est venue lever toute zone d’ombre autour des circonstances de cette mort tragique. Le rapport médical conclut à une cardiomyopathie hypertrophique, une pathologie cardiaque sévère, aggravée par une anémie importante.
 

Fragilisée par un long combat contre la drépanocytose et l’asthme, la jeune étudiante aurait succombé à une défaillance cardiaque, favorisée par la fatigue et son état de santé précaire. Les médecins légistes ont par ailleurs confirmé l’absence de toute trace de violence, établissant formellement la thèse d’une mort naturelle.
 

Une disparition soudaine qui plonge sa famille, ses camarades et toute la communauté universitaire dans une profonde tristesse.



Lat Soukabé Fall

