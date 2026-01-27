Thiès : lancement d’une concertation régionale pour la nouvelle Politique nationale de l’Emploi

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Moustapha Ndieck Sarré, a présidé ce jour à Thiès un Comité régional de développement (CRD) spécial, dédié à la consultation des parties prenantes dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle Politique nationale de l’Emploi.



Dans son allocution, le ministre a souligné que « les diagnostics récents sur l’emploi et le marché du travail mettent en évidence des déséquilibres structurels persistants », notamment un faible niveau d’emplois formels, la prédominance du secteur informel, l’entrée tardive des jeunes sur le marché du travail, ainsi qu’une inadéquation entre l’offre de formation et les besoins réels de l’économie.



Selon lui, ces constats rendent nécessaire une refonte en profondeur de la Politique nationale de l’Emploi, afin de la rendre plus cohérente, plus inclusive et davantage ancrée dans les réalités territoriales. « L’emploi ne se décrète pas uniquement au niveau central ; il se construit au plus près des bassins économiques, des filières locales, des entreprises et des communautés », a-t-il affirmé.



La tenue de ce CRD à Thiès vise ainsi à recueillir les analyses, propositions et attentes des acteurs locaux, dans l’objectif d’enrichir la future politique par une approche réaliste et territorialisée. Le ministre a rappelé le rôle stratégique de la région de Thiès dans l’économie nationale, en raison de sa position géographique, de la diversité de ses activités économiques et du dynamisme de sa population.



Il a également mis en avant plusieurs secteurs comme leviers potentiels de création d’emplois durables, notamment l’agriculture et l’agro-industrie, l’artisanat, le commerce, le tourisme, les industries extractives, le BTP et les services, à condition que les politiques publiques, les investissements privés et les dispositifs de formation soient mieux coordonnés et orientés vers les besoins du tissu économique local.



Les travaux de ce Comité régional de développement devront permettre d’identifier les priorités régionales en matière d’emploi, de formuler des propositions concrètes et opérationnelles pour la future Politique nationale de l’Emploi, de renforcer la gouvernance territoriale fondée sur la concertation et la responsabilité partagée, et de consolider les synergies entre l’État, les collectivités territoriales, le secteur privé et les partenaires sociaux.



Le ministre a enfin assuré que « les conclusions issues de ce CRD seront intégrées au processus national, afin que la Politique nationale de l’Emploi reflète fidèlement les réalités et les aspirations des territoires ».

