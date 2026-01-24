Thiès inaugure son Marché Central au Poisson : un tournant historique pour la pêche sénégalaise

Thiès : Inauguration du Marché Central au Poisson, un tournant historique pour la pêche sénégalaise

Thiès inaugure son Marché Central au Poisson : un acte fort pour la souveraineté alimentaire et la dignité des acteurs de la pêche

Thiès, 24 janvier 2026 – La région de Thiès a vécu, ce vendredi, un moment historique avec l’inauguration officielle du Marché Central au Poisson de Thiès (MCPT), une infrastructure moderne et stratégique appelée à transformer durablement la filière halieutique sénégalaise.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Gouverneur de la région de Thiès, des Préfets et Sous-préfets, des maires de la Ville de Thiès et de la Commune de Thiès-Nord, de nombreuses autorités administratives, territoriales et coutumières, ainsi que des représentants des organisations professionnelles de pêcheurs, mareyeurs et femmes transformatrices.

Les salutations du Président de la République et du Premier ministre

À l’entame de son allocution, Madame le Ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Dr Fatou Diouf, a transmis les salutations fraternelles et républicaines de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, dont la vision, axée sur la souveraineté alimentaire, le développement durable et la modernisation des secteurs stratégiques, inspire l’action gouvernementale.

Elle a également adressé les salutations de Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre, Chef du Gouvernement, qui œuvre avec détermination, aux côtés de l’ensemble du Gouvernement, conformément aux orientations fixées par le Chef de l’État.

Un acte politique fort pour la pêche sénégalaise

Selon la ministre, l’inauguration du Marché Central au Poisson de Thiès constitue un acte politique majeur, traduisant la volonté claire de l’État de considérer la pêche non comme un secteur marginal, mais comme un levier stratégique de souveraineté alimentaire, de création d’emplois, de cohésion sociale et de dignité territoriale.

Cette infrastructure marque une étape décisive dans la transformation de la filière halieutique nationale, en parfaite cohérence avec les orientations de la Vision Sénégal 2050.

Thiès, un poumon halieutique national

La région de Thiès occupe une place singulière dans le paysage halieutique sénégalais. Carrefour stratégique entre la Grande Côte et la Petite Côte, elle concentre une production annuelle estimée à plus de 130 000 tonnes, pour une valeur commerciale dépassant 80 milliards de francs CFA. Elle compte également 54 fermes aquacoles, témoignant d’une diversification progressive et prometteuse des activités.

Ce potentiel, longtemps freiné par l’absence d’infrastructures adaptées, souffrait de pertes post-capture élevées, d’une maîtrise insuffisante de la chaîne du froid et de circuits de commercialisation peu structurés.

Une infrastructure moderne aux standards internationaux

Réalisé et financé sur fonds propres par l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM) à hauteur de près de 2,5 milliards de francs CFA, le Marché Central au Poisson de Thiès est implanté sur une superficie de 3 200 m².

Il est conçu comme un hub régional de distribution doté d’équipements modernes conformes aux normes sanitaires internationales, avec une capacité de traitement annuelle de 8 000 tonnes.

Le marché comprend notamment :

300 étals modernes et fonctionnels

5 chambres froides de grande capacité

2 unités autonomes de fabrication de glace

Un bâtiment R+2 dédié au repos des usagers

Une zone d’écaillage et de préparation

Une mosquée, des toilettes publiques modernes

Un château d’eau, des salles de réunion et un restaurant

L’infrastructure intègre également un système de retraitement des eaux usées et une alimentation énergétique assurée par des panneaux solaires, faisant du site un modèle d’autonomie énergétique et de respect de l’environnement.

Un outil de justice économique et de sécurité alimentaire

Au-delà de l’ouvrage physique, le MCPT incarne une réappropriation de la chaîne de valeur halieutique, un outil de justice économique pour les acteurs de la pêche et un levier majeur de sécurité alimentaire pour les populations.

Le mode de gestion retenu se veut moderne, professionnel et transparent, afin de garantir la viabilité économique du marché, la maintenance des équipements et la participation active des acteurs.

Hommages et remerciements

La ministre a salué l’engagement du Directeur général de l’ANAM, Monsieur Bécaye Diop, ainsi que de l’ensemble de ses équipes, pour la conduite exemplaire de ce projet structurant. Elle a également rendu hommage à son prédécesseur pour les bases posées.

Des remerciements appuyés ont été adressés aux autorités administratives, aux collectivités territoriales, notamment aux maires de Thiès et de Thiès-Nord, ainsi qu’à l’entreprise Africa Bloom, à l’architecte Afrique de l’Ouest Architecture et au bureau de contrôle, pour leur rigueur et leur professionnalisme.

Un engagement collectif pour l’avenir

Les autorités locales ont, à leur tour, pris l’engagement de préserver ce « bijou » et d’en faire un lieu de prospérité, de rencontre et de développement au bénéfice de toutes les populations.

« Le temps de l’informel, des pertes évitables et de la précarité est désormais révolu », a souligné la ministre, appelant les acteurs à un usage responsable, respectueux des normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité.

Un jalon vers le Sénégal de demain

Avec le Marché Central au Poisson de Thiès, la région s’impose désormais comme un pôle structurant de la pêche moderne, pleinement intégré dans l’architecture économique du Sénégal de demain.

Le Gouvernement, fidèle à la Vision Sénégal 2050, poursuivra cette dynamique afin que chaque infrastructure de pêche devienne un véritable moteur de développement territorial, de création d’emplois et de souveraineté alimentaire.