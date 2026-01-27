Il se faisait passer pour un mendiant handicapé afin de vendre du crack

Chaque jour, il s’installait à l’angle de la rue 05x06, béquilles sous les aisselles, affichant une posture de mendiant sans ressources. Une mise en scène destinée à endormir la vigilance des riverains et des forces de l’ordre, tout en lui permettant d’écouler discrètement du crack.





Cependant, son manège n’a pas échappé aux policiers. Des échanges rapides et répétés avec des individus au profil suspect ont éveillé les soupçons. La BR a alors mis en place une surveillance rapprochée qui s’est étendue sur plusieurs jours.





Jeudi dernier, les enquêteurs ont décidé de mettre fin à ses agissements. Apercevant les policiers alors qu’il se trouvait devant une boutique, le quinquagénaire a tenté de feindre l’indifférence. Mais son comportement nerveux a conduit les agents à procéder à une palpation de sécurité.





La fouille a permis de découvrir un képa de crack dissimulé dans ses vêtements, ainsi qu’une somme de 5 000 FCFA, que les enquêteurs estiment provenir d’une récente vente de stupéfiants.





Acculé par les preuves, A. B. a reconnu les faits. Il a toutefois refusé de coopérer davantage en livrant l’identité de son fournisseur, se retranchant derrière la « loi du milieu ».





Son handicap n’a pas pesé dans la balance. À l’issue de sa garde à vue, il a été déféré vendredi devant le parquet de Dakar pour cession ou offre de drogue, selon L’Observateur.

