Ousmane Diop critique le maire de Thies: « Babacar Diop day Toth di wakh Toth Toth »

Au cœur de son intervention, Ousmane Diop dénonce ce qu’il qualifie de mise à l’écart systématique des artistes locaux. Selon lui, de nombreux créateurs et musiciens thiessois ou artistes reprochent au maire de privilégier des artistes venus d’ailleurs, notamment de Dakar, en leur attribuant des cachets issus pourtant du budget communal de Thiès, au détriment des talents locaux.

« Le budget appartient aux Thiessois. Il devrait d’abord servir les artistes de Thiès », a-t-il martelé.



Le militant politique est également revenu sur la destruction de la fresque murale de feu Pape Ibra Tall, artiste de renommée nationale et internationale, dont l’œuvre constituait, selon lui, un repère identitaire fort auquel « tous les Thiessois se reconnaissaient ». Pour Ousmane Diop, cet acte symbolise une rupture grave avec la mémoire culturelle et artistique de la ville.



Sur le plan de l’aménagement urbain et du développement local, Ousmane Diop accuse le maire d’avoir ignoré la commune de Thiès Nord, affirmant que sur 10 000 000 000 de FCFA, aucun investissement structurant n’y aurait été réalisé. Une situation qu’il juge « injustifiable » et révélatrice d’un déséquilibre territorial profond dans la gestion municipale.



Abordant la question du marché aux poissons, Ousmane Diop critique la posture du maire lors de la récente visite du ministre de la Pêche à Thiès. Il estime que Babacar Diop, au lieu de chercher à réaliser des économies sur le dos des pêcheurs ou de « manger l’argent des pêcheurs », aurait dû saisir l’occasion pour interpeller l’État sur l’entretien du marché, ainsi que sur les conditions de vie et de travail des pêcheurs et des acteurs qui y exercent quotidiennement.



Plus largement, Ousmane Diop reproche au maire ses prises de parole jugées déplacées lors de visites officielles de haut niveau, notamment lors du déplacement de l’ancien président Macky Sall à l’École Polytechnique de Thiès, puis plus récemment lors de la venue du ministre de la Pêche. Des discours qui, selon lui, exposent inutilement la ville et portent atteinte à son image auprès des autorités étatiques.



Dans une formule wolof volontairement expressive, il résume sa critique en ces termes :

« Babacar Diop day toth di wakh toth toth »,

une manière de dénoncer, selon lui, une gouvernance faite de discours excessifs et de paroles mal calibrées, qui finissent par nuire aux intérêts de Thiès et des Thiessois.



Finalement, Ousmane Diop a officiellement annoncé sa candidature à la mairie de Thiès, affirmant vouloir incarner une alternative fondée sur la valorisation des talents locaux, une gestion équitable des ressources communales, le respect du patrimoine culturel et une coopération responsable avec l’État, exclusivement orientée vers le bien-être des populations.



Cette sortie politique marque une nouvelle étape dans la recomposition du paysage politique thiessois, à l’approche des prochaines échéances locales.

