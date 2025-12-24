Menu
Un scandale judiciaire secoue le football turc : un dirigeant de premier plan au cœur d’une enquête


Rédigé le Jeudi 25 Décembre 2025 à 01:15 | Lu 75 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le football turc traverse une nouvelle zone de fortes turbulences. À peine remis du traumatisme provoqué par les affaires de paris truqués qui ont durablement affecté sa crédibilité, le pays est désormais secoué par une enquête judiciaire d’une tout autre nature, impliquant un homme d’affaires influent étroitement associé à l’un de ses clubs les plus emblématiques : Fenerbahçe.


Un scandale judiciaire secoue le football turc : un dirigeant de premier plan au cœur d’une enquête

Selon plusieurs médias turcs, Sadettin Saran, entrepreneur de 61 ans et figure connue de l’environnement économique et sportif stambouliote, aurait été placé en garde à vue ce mercredi à Istanbul dans le cadre d’une enquête portant sur un présumé vaste trafic de stupéfiants. L’interpellation aurait été effectuée sur instruction directe du parquet d’Istanbul.

 

Dans un communiqué relayé par des sources proches du dossier, les autorités judiciaires évoqueraient des chefs d’accusation graves, notamment « trafic de stupéfiants », « incitation à la consommation de drogues » et « usage de substances illicites ». Cette procédure ferait suite à l’exploitation de nouveaux éléments jugés déterminants par les enquêteurs, recueillis au fil de plusieurs mois d’investigations.

Toujours selon ces mêmes sources, Sadettin Saran devrait être présenté devant un tribunal d’Istanbul dans la matinée de jeudi, afin que le juge décide de son sort judiciaire, notamment d’un éventuel placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

À ce stade, aucune déclaration officielle n’a été faite ni par l’intéressé, ni par ses avocats, ni par les instances sportives concernées.

 

Même si Sadettin Saran n’occupe pas officiellement la présidence du club, son nom reste étroitement associé à Fenerbahçe, dont il est l’un des soutiens économiques et une figure influente de l’écosystème sportif turc. Cette affaire jette ainsi une ombre pesante sur le club stambouliote, actuellement engagé dans une lutte acharnée pour le titre face à son grand rival Galatasaray.

Les observateurs redoutent déjà de possibles répercussions sportives, institutionnelles et médiatiques, tant pour Fenerbahçe que pour l’image globale du football turc, régulièrement fragilisée par des scandales extra-sportifs.

 

Fenerbahçe compte également dans ses rangs plusieurs jeunes talents africains, dont les espoirs sénégalais Amara Diouf et Abdou Aziz Fall, suivis de près par les observateurs du football continental. Si aucune implication sportive n’est évoquée, le climat d’incertitude entourant le club pourrait indirectement affecter l’environnement des joueurs.

 

Alors que l’enquête se poursuit, le football turc retient son souffle face à un nouveau dossier explosif, susceptible de ternir davantage son image sur la scène internationale. Les prochains jours seront décisifs pour établir les responsabilités réelles et déterminer si cette affaire relève d’un scandale judiciaire majeur ou d’une procédure encore à clarifier.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

