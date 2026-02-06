Rufisque : un suspect interpellé après des agressions filmées et largement relayées

La Sûreté urbaine du commissariat central de Rufisque a procédé à l’interpellation d’un homme soupçonné d’agissements commis en groupe, impliquant l’usage d’une arme blanche de type coupe-coupe et d’une moto. Le mis en cause, identifié comme B. M, se présentant comme agent de sécurité, réside à Diamaguène, dans la commune de Rufisque.

Cette affaire a été déclenchée par la diffusion massive, sur les réseaux sociaux, d’une vidéo montrant une jeune fille prise à partie dans un quartier de la cité des enseignants de Rufisque, aux environs de 7 heures du matin. Les images montrent deux individus circulant à moto de type Jakarta, dont l’un descend avant de menacer la victime avec un coupe-coupe et de lui imposer la remise de son sac.

Le 6 février 2026, vers 13 heures, la jeune fille figurant dans la vidéo, identifiée comme M. Fall, élève en classe de terminale au lycée moderne de Rufisque, s’est rendue au commissariat pour déposer une plainte contre X.

Le même jour, une autre plainte avait déjà été enregistrée. Avant même que la vidéo ne circule largement, M. K. Guèye, étudiante à l’École supérieure polytechnique (ESP) de Dakar, avait signalé des faits similaires, décrivant un mode opératoire identique.

L’analyse de la vidéo, combinée au recoupement d’informations, a permis aux enquêteurs d’identifier l’individu ayant brandi l’arme blanche, connu sous le prénom de Bara et domicilié à Diamaguène. Des renseignements ont ensuite signalé sa présence dans un bâtiment délabré, ancien domicile de Mbaye Jacques Diop, situé à proximité de la place Gabar. Il y a été interpellé alors qu’il faisait sa lessive, après avoir déjà fait sécher les vêtements portés lors des faits visibles dans la vidéo, selon des sources de Seneweb.

Conduit au commissariat et interrogé, l’homme a nié les faits sans parvenir à convaincre les enquêteurs. Présenté séparément aux deux plaignantes, M. Fall et M. K. Guèye, B. Mboup a été formellement identifié par celles-ci comme l’auteur des agressions subies.

Le suspect est actuellement retenu dans les locaux du commissariat central de Rufisque, tandis que les investigations se poursuivent afin d’identifier son complice. ✅seneweb