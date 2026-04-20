Un réseau aux activités illicites partiellement démantelé à Linguère



Le commissariat urbain de Linguère a procédé à l’interpellation de dix-huit individus impliqués dans un réseau aux activités présumées illégales. À l’issue de leur garde à vue, ils devraient être présentés au parquet lundi, selon une source policière.

Cette opération, menée samedi, s’inscrit dans le cadre d’une enquête ayant permis de mettre en évidence l’existence d’un réseau structuré actif dans plusieurs localités, notamment Linguère, Dahra, Dodji, Barkedji et jusqu’à Mbacké, dans la région de Diourbel.

D’après le commissaire Ousmane Ndao, les forces de sécurité ont mené des interventions ciblées après un travail approfondi de surveillance, d’analyse de renseignements et de suivi des communications entre les membres présumés. Les suspects utilisaient des codes pour communiquer et organisaient leurs rencontres de manière mobile afin d’échapper à toute identification.

Les investigations ont révélé la diversité des profils impliqués, incluant des enseignants, un étudiant, des commerçants, des tailleurs ainsi qu’un charlatan.

Selon les autorités, cette opération a permis un démantèlement partiel du réseau, même si une quinzaine de personnes sont encore recherchées parmi les membres présumés. L’enquête se poursuit afin de localiser et interpeller les autres individus impliqués.