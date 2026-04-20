Incendie rapidement maîtrisé au Daaka de Médina Gounass sans pertes humaines

Un incendie s’est déclaré dans la nuit du troisième au quatrième jour de l’édition 2026 du Daaka de Médina Gounass, aux environs de 00h30, sur un site d’hébergement avant de s’étendre à d’autres zones voisines.

Grâce à l’intervention rapide des sapeurs-pompiers en patrouille, le feu a été contenu en peu de temps. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, bien que des dégâts matériels aient été constatés. Les personnes affectées ont été relogées sur deux sites identifiés par le comité d’organisation.

Selon les autorités, les éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, en ronde depuis 23 heures, ont signalé un début de feu dans le secteur de l’antenne Tigo. Arrivés sur les lieux vers 00h22 avec d’importants moyens, dont des drones, ils ont réussi à maîtriser les flammes en une vingtaine de minutes.

Les causes de l’incident restent inconnues à ce stade. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes. En attendant, la zone concernée est placée sous surveillance.

Le comité d’organisation appelle les fidèles à respecter strictement les consignes de sécurité, notamment éviter les flammes nues à proximité des tentes et ne pas surcharger les installations électriques.

Le Daaka de Médina Gounass, retraite spirituelle de dix jours, a débuté samedi en présence des autorités administratives et religieuses. Initié en 1942, cet événement religieux rassemble chaque année de nombreux fidèles venus du Sénégal et de la sous-région.