Thiès : démantèlement d’un vaste réseau clandestin de fabrication d’eau en sachet

Dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illicite d’unités de production d’eau en sachet, la Brigade de recherches de Thiès a mené une opération d’envergure le 16 avril 2026, aux environs de 10 heures. Cette intervention a permis de démanteler un réseau clandestin solidement implanté dans le département, notamment au quartier Médina Fall. Au cours de cette opération, cinq individus identifiés comme A. Niang, E.D. Dieng, G. Fall, S.M. Fall et E.D. Diouf ont été interpellés. Ils sont respectivement propriétaires de plusieurs unités de fabrication opérant sous les marques « EAU BEBE AMI », « JAALIBATOU », « AMARA », « EAU DIARA » et « EAU GUERA ». Tous ont été conduits dans les locaux de la brigade pour les besoins de l’enquête. Les premières investigations ont mis en lumière un système frauduleux bien structuré. A. Niang aurait acquis une autorisation de fabrication auprès d’une tierce personne établie à l’étranger, pour un montant de 400 000 FCFA. Toutefois, il exploitait une autre marque sans aucune autorisation administrative. L’enquête a également révélé l’implication d’imprimeurs locaux dans la confection d’emballages destinés à ces produits. De son côté, E.D. Dieng a déclaré avoir obtenu la marque « JAALIBATOU » sans transaction financière, dans le cadre d’un arrangement avec une supposée propriétaire basée hors du pays. Malgré la présentation d’un certificat de salubrité, les analyses effectuées par les enquêteurs ont révélé des résultats jugés préoccupants quant à la qualité de l’eau produite. S.M. Fall, exploitant de « EAU DIARA », a reconnu avoir acheté la marque à bas prix, tout en admettant ne disposer d’aucun certificat de salubrité. Il serait également impliqué dans l’exploitation d’une autre marque non autorisée. Quant à G. Fall, responsable de « AMARA », il exerçait ses activités à domicile, dans une pièce aménagée en unité de production, après avoir acquis une autorisation de fabrication dans des conditions douteuses. Concernant E.D. Diouf, propriétaire de « EAU GUERA », il a affirmé avoir acheté une machine ainsi qu’une autorisation pour un montant de 1 600 000 FCFA. Toutefois, il ne disposait pas non plus de certificat de salubrité au moment de son interpellation, bien qu’il ait entamé des démarches pour en obtenir un. Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont saisi les autorités compétentes à Dakar afin de vérifier l’authenticité des autorisations utilisées. Les résultats ont révélé que les codes d’autorisation exploités par les mis en cause appartenaient en réalité à d’autres opérateurs, exerçant dans divers secteurs tels que la transformation de produits alimentaires. Les suspects détournaient ainsi ces références administratives en modifiant les marques pour couvrir leurs activités illégales. Ces éléments ont permis d’établir l’existence d’infractions graves, notamment le faux et usage de faux dans des documents administratifs, ainsi que la mise en danger de la vie d’autrui, en raison des risques sanitaires liés à la consommation de ces eaux non conformes. Au terme de leur garde à vue, les cinq mis en cause ont été déférés au parquet de Thiès le lundi 20 avril 2026. Ils ont, par la suite, bénéficié d’un retour de parquet, en attendant la suite de la procédure judiciaire.