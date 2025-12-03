Menu
Un jeune réciteur sénégalais décroche la 2ᵉ place au concours international de récital coranique en Indonésie


Le Sénégalais Serigne Ousmane a obtenu la 2ᵉ place au concours international de récital coranique en Indonésie, une compétition dédiée aux participants non-voyants.


Serigne Ousmane poursuit son ascension parmi les références du récital coranique. Le jeune réciteur sénégalais, non-voyant, a remporté la 2ᵉ place lors de la 4ᵉ édition du concours international de récitation du Saint Coran organisée en Indonésie.

Selon Al Badri, reconnu pour son engagement dans la promotion du récital coranique et premier à avoir fait découvrir le talent de Serigne Ousmane sur les réseaux sociaux, cette distinction reflète « un niveau d’excellence rare » chez le jeune talibé. La compétition, exclusivement réservée aux personnes non-voyantes, a réuni plus de soixante participants issus de trente-huit pays, illustrant son prestige et son exigence. Dans ce cadre particulièrement relevé, Serigne Ousmane s’est démarqué par la justesse de sa mémorisation, la qualité de sa voix et la rigueur de sa récitation.

