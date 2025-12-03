Menu
Abuja accueille un sommet décisif sur les coups d’État et le terrorisme en Afrique de l’Ouest


Rédigé le Dimanche 14 Décembre 2025 à 13:23 | Lu 44 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une semaine après la tentative de putsch militaire au Bénin, les dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) se retrouvent ce dimanche 14 décembre à Abuja, au Nigeria, pour un sommet aux enjeux multiples. Cette rencontre marque également la clôture de l’année du cinquantenaire de l’organisation.


Pour Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone et désormais président de la conférence des chefs d’État, c’est un premier sommet à fort enjeu. Parmi les décisions attendues, celle concernant le maintien ou non des quelque 200 hommes de la force en attente de la Cédéao déployés au Bénin depuis le coup d’État raté du 7 décembre à Cotonou. La participation éventuelle de soldats de la Sierra Leone et du Ghana devrait également être discutée.

La crise politique en Guinée-Bissau sera un autre sujet central. Suite au renversement du président Umaro Sissoco Embalo le 26 novembre, les chefs d’État devront décider de la nature et du ciblage des sanctions. Dans le même temps, 17 organisations et mouvements de la société civile d’Afrique de l’Ouest demandent la publication immédiate des résultats des élections présidentielle et législatives du 23 novembre.

« Lors de la tentative de coup d'État au Bénin, la Cédéao s’est mobilisée pour protéger le régime. Elle peut faire de même pour garantir la volonté du peuple bissau-guinéen », affirme Alseny Farinta Camara, coordinateur pays du mouvement Tournons la page en Guinée. Il appelle également à des sanctions sévères contre les auteurs et complices du complot, afin d’éviter que les coups d’État ne se multiplient dans la région.

Enfin, un an après l’activation de sa force en attente contre le terrorisme et l’extrémisme violent, la Cédéao devrait recevoir un nouveau mémorandum dressant un état des lieux inquiétant. Les menaces s’étendent désormais sur une bande allant du nord de la Côte d’Ivoire au nord du Nigeria, rappelant l’urgence de renforcer la sécurité dans la sous-région.



Lat Soukabé Fall

